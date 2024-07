Polizei Braunschweig

POL-BS: Zeugenaufruf - Verkehrsunfallflucht

Braunschweig (ots)

Wolfenbütteler Straße / Heinrich-Büssing-Ring, 30.07.2024, 09.15 Uhr Fahrerin flüchtet von der Unfallstelle nachdem sie bei Rotlicht fuhr Am Dienstagmorgen kam es im Kreuzungsbereich der Wolfenbütteler Straße / des Heinrich-Büssing-Ringes zu einem Verkehrsunfall zwischen drei Pkw. Eine 57-jährige Fahrerin eines schwarzen Fiats bog bei Grünlicht von der Wolfenbütteler Straße nach links in den Heinrich-Büssing-Ring ab. Aufgrund eines kreuzenden Pkw in Fahrtrichtung John-F.-Kennedy-Platz musste die 57-Jährige eine Gefahrenbremsung durchführen. Eine 39-jährige Fahrerin, die mit ihrem weißen VW Golf hinter dem Fiat fuhr, konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen. Es kam zu einem Zusammenstoß zwischen dem VW Golf und dem Fiat. Die 57-Jährige wies die Fahrerin des kreuzenden Pkw auf den Unfall hin. Diese zuckte allerdings nur mit den Schultern und entfernte sich in Richtung John-F.-Kennedy-Platz vom Verkehrsunfallort. Sie passierte die Kreuzung bei Rotlicht. Die unbekannte Fahrerin war mit einem dunkelblauen Pkw unterwegs. Sie ist ca. 60 Jahre alt und hat mittellange braune Haare. Die Polizei nahm den Unfall auf und sucht nun nach Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und Angaben zu der unbekannten Fahrerin machen können. Hinweise bitte an den Verkehrsunfalldienst unter 0531-476 3935.

