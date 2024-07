Polizei Braunschweig

POL-BS: Trickdiebe geben sich als Trödelhändler aus

Braunschweig (ots)

Südstadt, 24.07.2024, 11.30 Uhr

Unbekannte erbeuten vierstelligen Betrag Unter dem Vorwand alte Gegenstände für den Verkauf auf einem Flohmarkt zu suchen, verschaffte sich am Mittwochmittag zunächst ein Täter Zutritt zu dem Haus einer 82-Jährigen. Während dieser mit der Braunschweigerin auf dem Dachboden alte Gegenstände sichtete, gelangte ein zweiter Täter durch die offen gelassene Haustür und durchsuchte das Schlafzimmer der 82-Jährigen. Dort entwendet er Bargeld und Schmuck. Anschließend verließen beide Täter unbemerkt das Haus und entfernten sich unerkannt in unbekannte Richtung. Insgesamt entstand eine Schadenssumme von mehreren Tausend Euro. Die Kriminalpolizei nahm die Ermittlungen auf und leitete ein Strafverfahren ein. Die Polizei weist darauf hin keine fremden Personen in Ihre Wohnung zu lassen. Im Zweifelsfall kann bei Unsicherheit auch immer der Notruf 110 gewählt und die Polizei hinzugezogen werden. Insbesondere bei dem Ankauf alter Gegenstände sollte Vorsicht geboten sein.

