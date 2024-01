Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Einbruch in ein Einfamilienhaus in Gerzen

Hildesheim (ots)

Alfeld (bue) - Im Zeitraum vom 22.12.2023 bis zum 03.01.2024 kommt es in der Eggebeckstraße in 31061 Alfeld OT Gerzen zu einem Einbruch in ein derzeit unbewohntes Einfamilienhaus. Nach derzeitigem Ermittlungsstand hebelt die unbekannte Täterschaft ein rückwärtiges Fenster auf, um in das Tatobjekt zu gelangen. Dort werden diverse Räumlichkeiten durchsucht, bevor das Objekt über die rückwärtige Terrassentür wieder verlassen wird. Angaben zu möglichem Diebesgut können derzeit nicht gemacht werden. Personen die Hinweise zum Tatgeschehen geben können werden gebeten sich mit dem Polizeikommissariat in Alfeld (05181-80730) in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell