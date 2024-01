Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Einbruchdiebstahl in Banteln -Zeugenaufruf-

Hildesheim (ots)

(fkl)Am 02.01.2024 (Dienstag) kam es in der Feldberger Straße in 31029 Banteln zu einem Einbruchdiebstahl. Bislang unbekannte Täter öffneten in der Zeit zwischen 16:05 Uhr und 18:48 Uhr gewaltsam die Terrassentür eines Einfamilienhauses und durchsuchten im Anschluss die Räumlichkeiten. Zeugen werden gebeten sich mit dem Polizeikommissariat Elze unter der Tel. 05068/93380 in Verbindung zu setzen.

