POL-BS: UPDATE: Vermisste Person

Braunschweig (ots) - Mascherode, 10.07.2024, 09:00h Falsche Polizeibeamte erbeuten fünfstellige Geldsumme In den Morgenstunden des gestrigen Mittwochs erhielt eine 90-jährige Brauschweigerin aus Mascherode einen Schockanruf. Ein falscher Kriminalpolizist teilte ihr mit, dass ihre Tochter bei Rot über eine Ampel gegangen sei und so einen Unfall verursacht habe in dessen Folge ein Fahrer gestorben ist. Er verlangte eine Kaution in Höhe von 60.000 Euro und reichte das ...

