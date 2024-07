Polizei Braunschweig

POL-BS: Unfall auf der A2

Braunschweig (ots)

A2 in Richtung Hannover in Höhe der Anschlussstelle Helmstedt-West, 16.07.24, 20:25 Uhr Am Dienstagabend kam es auf der A2 zu einem Verkehrsunfall, bei dem mehrere Personen verletzt wurden. Aufgrund von Aquaplaning kam ein 53-jähriger Fahrer eines Audi A6 nach rechts von der Fahrbahn ab, prallte gegen die rechte Schutzplanke und kam dann auf dem Standstreifen zum Stehen. Um zu helfen hielt eine 45-Jährige mit einem BMW X5 vor dem verunfallten Pkw. Wenig später kam ein 51-jähriger Fahrer eines 5er BMW ebenfalls aufgrund von Aquaplaning ins Schleudern. In Folge dessen stieß dieser unter anderem gegen den verunfallten Audi. Durch den Zusammenprall wird dieser gegen den BMW X5 geschoben. In dem Audi befand sich zu diesem Zeitpunkt die 51-jährige Beifahrerin des 53-jährigen Fahrers. Durch den Aufprall wurde diese lebensgefährlich verletzt. Der Fahrer war zuvor ausgestiegen, um die Unfallstelle abzusichern. In dem BMW der Ersthelferin befanden sich zu diesem Zeitpunkt drei Personen. Die 45-jährige Fahrerin sowie eine 79-jährige Mitfahrerin und ein 6-jähriges Mädchen wurden durch den Zusammenstoß leicht verletzt. Der Fahrer des 5er BMW wurde durch die Kollision schwer verletzt. In Folge des Unfalles wurde die A2 in Fahrtrichtung Hannover vollgesperrt. Nach Abschluss der Bergungs- und Rettungsmaßnahmen wurde die Vollsperrung aufgehoben. Der Verkehrsunfall wurde durch die Autobahnpolizei aufgenommen.

