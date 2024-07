Polizei Braunschweig

POL-BS: Öffentlichkeitsfahndung - Bedrohung mittels Messer

Erfurtplatz, 10.02.2024, 08:00 Uhr

Täterin gesucht An einem Samstagmorgen im Februar wurde eine 19-jährige Braunschweigern durch eine bislang unbekannte Täterin mit einem Messer bedroht. Zuvor hatte die Täterin versucht die Braunschweigern zu schlagen. Zudem beleidigte sie die 19-Jährige rassistisch. Durch die Polizei wurden die Ermittlungen aufgenommen und ein Strafverfahren eingeleitet. Von der bislang unbekannten Frau wurde durch eine Polizeizeichnerin ein Phantombild angefertigt. Die Braunschweigerin fertigte während der Tat zudem Videos von der Täterin. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft und mit Beschluss des Amtsgerichtes Braunschweig wird nun mit Hilfe der Aufnahmen und der Phantomzeichnung nach der unbekannten Frau gesucht. Die Täterin wird wie folgt beschrieben: - Ca. 1,65m groß - Zwischen 23-24 Jahre alt - Kräftige Statur - dunkelbraune Harre am Haaransatz, blonde Haare an den Haarspitzen (vermutlich gefärbt) - Muttermale auf der linken Wange Sachdienliche Hinweise zur abgebildeten Person nimmt der Kriminaldauerdienst unter der folgenden Telefonnummer entgegen: 0531/4762516.

