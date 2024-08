Polizei Braunschweig

POL-BS: Falsche Polizeibeamte auf Autobahn

Braunschweig (ots)

A 39, Kreuz Wolfsburg-Königslutter, 07.08.24, 18:15h

Unbekannte täuschen Kontrolle vor und entwenden Wertsachen

Am frühen Mittwochabend wurde der Autobahnpolizei ein Fahrzeug auf dem Seitenstreifen im Bereich des Autobahnkreuzes Wolfsburg gemeldet. Vor Ort konnten insgesamt 8 Personen im Alter von 19 bis 58 Jahren angetroffen werden. Es wurde berichtet, dass der Pkw zuvor von einem dunklen Fahrzeug der Marke Audi auf den Seitenstreifen gelotst wurden. Durch den Beifahrer wurde ein nicht weiter bekannter Gegenstand mit der Aufschrift "POLIZEI" vorgezeigt. Der falsche Polizeibeamte des Audi stieg aus, begab sich zu dem Fahrzeug und forderte die Insassen auf, ihre Ausweise auszuhändigen. Anschließend ließ er sich noch zwei Bauchtaschen und den Fahrzeugschlüssel übergeben. Danach lief der Mann zurück zu dem Audi, warf den Schlüssel in den Grünstreifen und floh mit dem Fahrzeug in nördliche Richtung.

Neben persönlichen Dokumenten befanden sich auch ein Handy und eine fünfstellige Bargeldsumme unter dem Diebesgut.

Bereits am Sonntag kam es im Bereich der Polizeiinspektion Wolfsburg/Helmstedt zu zwei gleichgelagerten Vorfällen. In allen Fällen wurden die Ermittlungen aufgenommen und Strafverfahren eingeleitet.

Original-Content von: Polizei Braunschweig, übermittelt durch news aktuell