Polizei Braunschweig

POL-BS: Taschendiebstahl

Braunschweig (ots)

Rühme, 06.08.2024, 11.00 Uhr

Unbekannter Täter entwendet Geldbörse Am vergangenen Dienstagvormittag entwendete ein unbekannter Täter die Geldbörse aus der Tasche einer 87-jährigen Braunschweigerin. Diese befand sich beim Einkaufen in einem Discounter, als ein unbekannter Mann sie ansprach. Der vermeintliche Täter fragte sie, welchen Reis sie empfehlen könne. Die Braunschweigerin antwortete ihm und der Mann bedankte sich daraufhin bei ihr und entfernte sich. Wenig später bemerkte sie den Diebstahl ihrer Geldbörse. Der Täter wird wie folgt beschrieben: Der Mann ist ca. 30 Jahre alt. Er hat kurze, dunkle Haare und trug an dem Tag helle Kleidung. Die 87-Jährige erstattete einen Tag später Anzeige auf der Wache der Polizei. Die Polizei nahm die Ermittlungen auf und leitete ein Strafverfahren ein. Die sucht Polizei nach Zeugen, die Angaben zu dem unbekannten Täter machen können. Hinweise bitte an das Polizeikommissariat Nord unter 0531/476-3315. Weiter rät die Polizei dazu, Wertgegenstände stets eng am Körper zu tragen und Taschen grundsätzlich zu verschließen, sodass ein unbemerktes Hineingreifen erschwert wird. Bleiben Sie insbesondere in unübersichtlichen Situationen wachsam. Bewahren Sie niemals ihre PIN für Zahlungskarten im Portemonnaie auf.

