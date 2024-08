Polizei Braunschweig

POL-BS: Führungswechsel im Polizeikommissariat Peine

Braunschweig (ots)

Peine, 12.08.2024

Polizeipräsident Michael Pientka verabschiedete heute, 12. August 2024, offiziell Kriminaloberrat Christian Priebe aus seiner bisherigen Funktion an der Spitze des Polizeikommissariats Peine und begrüßte gleichzeitig Julia Semper als neue Leiterin der Dienststelle. Christian Priebe wechselte bereits nach Braunschweig, wo er als Leiter der Zentralen Kriminalinspektion Erfolge bei der Bekämpfung der Betäubungsmittelkriminalität begleiten konnte.

Polizeipräsident Michael Pientka: "Ich freue mich, Christian Priebe für die Leitung der Zentralen Kriminalinspektion gewinnen zu können. Gleichzeitig heiße ich Julia Semper als neue Kommissariatsleiterin in Peine willkommen. Ich bin davon überzeugt, dass Julia Semper den langjährigen Prozess der Grundsanierung der Dienststelle in der Schäferstraße erfolgreich weiterführen wird. Beiden wünsche ich weiterhin viel Erfolg in ihren neuen Tätigkeitsfeldern."

Innerhalb von drei Jahren als Leiter der Dienststelle in Peine hat Christian Priebe neben seinem umfangreichen Aufgabenbereich maßgeblich dazu beigetragen, den Umzug aus dem ehemaligen Dienstgebäude des Polizeikommissariats in das Interimsgebäude zu vollziehen.

Polzeioberrätin Julia Semper stammt aus dem Landkreis Peine und war zuletzt als Leiterin des Einsatzbereichs in der Polizeiinspektion Salzgitter/ Peine/ Wolfenbüttel und im Niedersächsischen Innenministerium tätig.

