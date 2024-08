Polizei Braunschweig

POL-BS: UPDATE: Vermisste Person

Braunschweig (ots)

UPDATE: Der Vermisste meldete sich am Montagabend gegen 22:00h selbst bei der Polizei in Peine und ist wohlauf.

Ursprüngliche Meldung

Fichtengrund, 09.08.2024, 07.45 Uhr

Seit Freitagmorgen wird der 39-Jährige Avetis K. vermisst. Er war zuletzt im städtischen Klinikum in der Salzdahlumer Straße in Braunschweig in Behandlung. Die Person wird wie folgt beschrieben: Er ist ca. 1,80 m groß und von korpulenter Statur. Zuletzt trug er ein weißes Hemd und eine kurze Hose. Er ist vermutlich barfuß unterwegs. Umfangreiche Suchmaßnahmen führten bislang nicht zum Auffinden der Person. Aufgrund einer psychischen Erkrankung kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich die Person in einer hilflosen Lage befindet. Zeugen, die den Vermissten gesehen haben, werden gebeten die Polizei zu informieren. Hinweise bitte über Notruf oder an den Kriminaldauerdienst unter 0531/476-2516.

