Polizei Braunschweig

POL-BS: Schwerer Raub - Zeugenaufruf

Braunschweig (ots)

Braunschweig, Magnitorwall

20.08.2024, 04.00 Uhr

Zwei bislang Unbekannte entwenden Umhängetasche

In den frühen Morgenstunden des 20. August wurde eine 56-Jähriger aus dem Kreis Wolfenbüttel Opfer eines Raubüberfalls. Der Mann war gerade auf dem Weg zum Hauptbahnhof, als er in der Straße Am Magnitor von zwei jungen Männern angesprochen wurde. Nach einem kurzen Smalltalk schlugen die Beiden dann unvermittelt von hinten auf das arglose Opfer ein, woraufhin es zu Boden stürzte. Auf dem Boden liegend schlugen und traten die beiden Täter dann gemeinschaftlich auf den 56-Jährigen ein und versuchten ihm seine Umhängetasche zu entreißen. Nachdem er dadurch ein kurzes Stück über den Gehweg geschleift wurde, gelang es den Tätern, die Tasche zu entwenden. Anschließend flüchteten sie über die Straße Am Magnitor in Richtung Ölschlägern.

Im Rahmen unverzüglich eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen konnten die Flüchtenden durch alarmierte Polizeibeamte nicht mehr festgestellt werden.

Der 56-Jährige erlitt durch den Angriff diverse Verletzungen, die in einem Krankenhaus behandelt werden mussten.

In der entwendeten Tasche befand sich u.a. eine Geldbörse mit Bargeld und diversen Personaldokumenten.

Durch die Kriminalpolizei wurde ein Strafverfahren wegen schweren Raubes gegen die bislang unbekannten Personen eingeleitet. In diesem Zusammenhang werden Zeugen gesucht, die eventuell Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zu den Tätern geben können.

Beschrieben wurden beide Personen wie folgt:

- südländisches Erscheinungsbild - ca. 17 - 20 Jahre alt - kurze, dunkle Haare

Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer 0531/476-2516 entgegen.

Original-Content von: Polizei Braunschweig, übermittelt durch news aktuell