Feuerwehr Mönchengladbach

FW-MG: Großbrand in Gewerbebetrieb

Mönchengladbach-Odenkirchen, 12.08.2024, 21:50 Uhr, Wetschewell (ots)

Gegen 21:50 Uhr wurde die Feuerwehr zu einem Brand in einem Gewerbebetrieb an der Straße Wetschewell alarmiert. Beim Eintreffen der Feuerwehr war der Brand schon stark ausgedehnt. Der ersteintreffende Einsatzleiter veranlasste eine weitere Verstärkung der Einsatzkräfte. Die Löscharbeiten der im Vollbrand stehenden Lagerhalle, mit Material zum Recycling, gestaltete sich anfangs schwierig, da eine längere ausreichende Löschwasserversorgung aufgebaut werden musste. Alle angrenzenden Objekte konnten durch die Feuerwehr vom Brand abgeschirmt werden. Bei den Löscharbeiten verletzte sich eine Einsatzkraft an der Hand und wurde vorsorglich zum Krankenhaus transportiert. Derzeit laufen noch die Nachlöscharbeiten vermutlich bis in die frühen Morgenstunden. Im Umkreis des Brandes konnten keine gesundgefährdeten Konzentrationen von Schadgasen gemessen werden. Die erfolgte Nina Gefahrenmeldung wurde zwischenzeitlich wieder zurückgenommen.

Im Einsatz waren die Löschzüge der Feuer- und Rettungswachen II (Holt) und der Feuer- und Rettungswachen III (Rheydt) 2 Rettungswagen und der Notarzt, Sonder- und Logistikfahrzeuge aus dem Technik- und Logistikzentrum (Holt), der ELW II, die Einheiten Odenkirchen, Giesenkirchen, Rheydt, Hardt, Rheindahlen, Wickrathhahn, Wickrathberg, Wanlo der Freiwilligen Feuerwehr sowie der Führungsdienst der Berufsfeuerwehr. Die Versorgung der eingesetzten Kräfte wurde durch eine Verpflegungseinheit des ASB sichergestellt.

Einsatzleiter: Oberbrandrat Andreas Schillers

Original-Content von: Feuerwehr Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell