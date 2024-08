Feuerwehr Mönchengladbach

FW-MG: Verkehrsunfall zwischen LKW und PKW mit einer verletzten Person

Bild-Infos

Download

Mönchengladbach, BAB 61 Fahrtrichtung Koblenz, 06.08.2024, 13:46 Uhr (ots)

Am frühen Nachmittag ist die Feuerwehr Mönchengladbach zu einem gemeldeten Verkehrsunfall auf die A61 zwischen einem LKW und einem PKW mit einer verletzten Person gerufen worden.

Die Besatzung eines im Stau stehenden Krankentransportwagen konnte die Meldung bestätigen und leisteten Erste-Hilfe. Kurz nach der Autobahnauffahrt Wickrath in Fahrtrichtung Koblenz ist es im Baustellenbereich aus bisher ungeklärten Gründen zu einer Kollision zwischen einem LKW und einem PKW gekommen. Der LKW hat dabei den PKW seitlich erfasst und mehrere Meter über die Fahrbahn geschoben, bis er zum Stillstand kam. Die Fahrerin des PKW hat sich hierbei Verletzungen zugezogen, war aber glücklicherweise weder eingeklemmt noch eingeschlossen. Sie wurde durch den Rettungsdienst medizinisch versorgt und zur weiteren Behandlung in ein Mönchengladbacher Krankenhaus transportiert. Durch die Feuerwehr wurde der Brandschutz an der Einsatzstelle sichergestellt, Betriebsmittel liefen keine aus.

Aufgrund des Unfalls ist es zu einem erheblichen Rückstau gekommen.

Die Feuerwehr Mönchengladbach weist nochmals drauf hin, dass bei Entstehung eines Staus eine Rettungsgasse zu bilden ist. Dies bedeutet, dass alle Fahrzeuge auf der linken Spur nach ganz links fahren und alle anderen Fahrzeuge nach rechts. Nur durch eine funktionierende Rettungsgasse ist das zügige Eintreffen der Einsatzkräfte am Unfallort und somit eine schnelle Hilfeleistung für die am Unfall Beteiligten möglich.

Im Einsatz waren der Hilfeleistungszug der Feuer- und Rettungswache II (Holt), der Kran, ein Wechselladerfahrzeug und der Rüstwagen des Technik- und Logistikzentrums (Holt), der Rettungsdienst, ein Notarzteinsatzfahrzeug und der Führungsdienst der Berufsfeuerwehr.

Einsatzleiter: Brandoberinspektor Roman Crützen

Original-Content von: Feuerwehr Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell