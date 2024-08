Feuerwehr Mönchengladbach

FW-MG: Unterstützung der Stadt Köln, Rückführung nach Evakuierung wegen Kampfmittelfund in Köln-Rodenkirchen

Mönchengladbach - Köln, 06.08.2024, 13:20 Uhr (ots)

Bei Bauarbeiten in der Stadt Köln wurde eine Fliegerbombe gefunden. Um eine Bergung / Entschärfung der Fliegerbombe durchführen zu können, musste ein vorher festgelegter Bereich evakuiert werden. Dies ist heute Morgen geschehen. Um nun nicht mobile Anwohner wieder zurückführen zu können, wurde unter anderem der Patiententransportzug (PT-Z 10 NRW MG) der Stadt Mönchengladbach durch die Bezirksregierung Köln zur Unterstützung angefordert. Der Patiententransportzug mit insgesamt 22 Einsatzkräfte startete von der Aufstellfläche "Am Borussiapark" als geschlossener Verband in Richtung Köln. Der PT-Z 10 NRW MG besteht aus Kräften der Hilfsorganisationen der Stadt Mönchengladbach (ASB, DRK, JUH und MHD), die 1 Notarztwagen, 1 Notarzteinsatzfahrzeuge, 3 Rettungswagen sowie 4 Krankentransportwagen besetzen, einem Einsatzleitwagen der Informations- und Kommunikationseinheit der Freiwilligen Feuerwehr sowie dem Führungsdienst der Berufsfeuerwehr.

Zugführer Brandamtmann Alexander Keuter

