FW-MG: Brand der Verkleidung einer Absauganlage

Mönchengladbach Wickrath-Mitte, 06.08.2024, 09:13 Uhr, Hocksteiner Weg (ots)

Am Morgen des 06.08.2024 wurde die Feuerwehr zu einem gemeldeten Brand auf einem Dach einer Schreinerei gerufen.

Bei Eintreffen der Feuerwehr war eine leichte Rauchentwicklung auf dem Dach des Gebäudes im rückwärtigen Bereich an der Verkleidung des Motors einer Absauganlage feststellbar. Die vor Ort befindlichen Personen haben bereits vor Eintreffen der Feuerwehr mit ersten Löschmaßnahmen begonnen und so eine weitere Brandausbreitung verhindern können. Durch die Einsatzkräfte der Feuerwehr wurde die Verkleidung entfernt und der Brand abgelöscht. Vorsorglich wurde die Drehleiter in Stellung gebracht. Der angrenzende Holzspähnebunker ist mittels Wärmebildkamera auf eine eventuelle Brandausbreitung kontrolliert worden. Hier konnte keine Feststellung auf ein Brandereignis gemacht werden.

Im Bereich um die Einsatzstelle ist es während des Einsatzes zu Verkehrsbehinderungen gekommen.

Im Einsatz waren der Löschzug der Feuer- und Rettungswache II (Holt), die Einheit Wickrath der Freiwilligen Feuerwehr, ein Rettungswagen sowie der Führungsdienst der Berufsfeuerwehr.

Einsatzleiter: Brandoberinspektor Roman Crützen

