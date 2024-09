Polizei Braunschweig

POL-BS: Zeugenaufruf - Körperliche Auseinandersetzung im Rahmen einer Floß-Tour

Braunschweig (ots)

Pockelstraße, 27.08.2024, 21.20 Uhr

Vor rund einer Woche kam es auf der Okerbrücke in der Pockelstraße zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen. Während einer Floß-Tour auf der Oker konnte ein 66-Jähriger vom Floß aus beobachten, wie eine männliche Person auf der Brücke den Teilnehmern den "Hitlergruß" zeigte und in ihre Richtung mehrmals "Heil Hitler" rief. Daraufhin begab sich der 66-Jährige vom Floß auf die Brücke. Oben angekommen, stellte er fest, dass der Unbekannte verletzt auf dem Boden lag. Als er ihm helfen wollte, griff dieser ihn an und es kam zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Im Zuge dessen würgte der Täter den 66-Jährigen. Als sich dieser zur Wehr setze, wurde der Unbekannte vermutlich ebenfalls verletzt. Anschließend flüchtete der unbekannte Täter mit einem Fahrrad in Richtung Rebenring. Durch wen der Unbekannte zuvor verletzt wurde, ist bislang unbekannt. Er wird wie folgt beschrieben: osteuropäisches Erscheinungsbild, ca. 1,70-1,75m groß, athletische Figur, Oberlippen- und Kinnbart, womöglich verletztes Auge. Die Polizei nahm die Ermittlungen auf und leitete Strafverfahren ein. In diesem Zusammenhang werden Zeugen gesucht, die eventuell Beobachtungen gemacht oder Hinweise zu dem unbekannten Täter geben können. Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst unter 0531/476-2516 entgegen.

