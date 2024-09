Polizei Braunschweig

POL-BS: Zeugenaufruf - unklares Unfallgeschehen

Braunschweig (ots)

Autobahnbrücke Hansestraße, 03.09.2024, 14.45 Uhr Am Mittwoch kam es zu einem Verkehrsunfall mit erheblichem Sachschaden auf der Hansestraße, dortige Autobahnbrücke, die über die A2 führt. Der 67-Jährige Fahrer eines VW Passat mit einem Anhänger befuhr die Hansestraße in Richtung Süden. Der 31-jährige Fahrer eines Opel Corsa befuhr die Hansestraße in entgegengesetzter Richtung. Auf Höhe der Brücke kam es zwischen den beiden Pkw zu einer Kollision. Beide Unfallbeteiligte können sich den Unfallhergang nicht erklären. Die Polizei nahm den Unfall auf. Bislang konnte nicht abschließend geklärt werden, welcher von den beiden Unfallbeteiligten auf die Gegenfahrbahn geraten ist. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und Angaben zum Unfallgeschehen machen können. Hinweise bitte an den Verkehrsunfalldienst unter 0531/476-3935.

