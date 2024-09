Polizei Braunschweig

POL-BS: Auseinandersetzung zwischen zwei Personengruppen

Braunschweig (ots)

Braunschweig, Innenstadt

06.09.2024, 22.30 Uhr

Am gestrigen späten Abend ist es in der Friedrich-Wilhelm-Straße vor einem Grillrestaurant zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Personengruppen gekommen. Dem vorausgegangen sind Streitigkeiten zwischen Inhabern und Personal eines ansässigen Grillrestaurants und einer Gruppe, die sich vor dem Restaurant aufgehalten haben. Im weiteren Verlauf steigerten sich die Streitigkeiten und mündeten in einer körperlichen Auseinandersetzung, an der insgesamt ca. 20 Personen beteiligt waren. Zum Teil sollten sich dabei einzelne Personen mit messerähnlichen Gegenständen und Schlagwerkzeugen bewaffnet haben. Durch alarmierte Beamte des Streifendienstes und Polizeikräfte, die sich im Einsatz des parallel stattfindenden Magnifestes befunden haben, konnte allerdings zügig interveniert und eine Beruhigung der Lage herbeigeführt werden. Es wurden anschließend Personalien beteiligter Personen festgestellt, Tatbeteiligte wurden nach Waffen oder gefährlichen Gegenständen durchsucht, Platzverweise ausgesprochen und vereinzelte Personen zur Verhütung weiterer Straftaten in Gewahrsam genommen. Waffen oder andere gefährliche Gegenstände konnten allerdings nicht aufgefunden werden. Bei Einzelnen konnten lediglich Verletzungen oberflächlicher Art festgestellt werden, die keiner medizinischen Behandlung bedurften. Die Polizei leitete Strafverfahren wegen Landfriedensbruch in besonders schwerem Fall ein.

Original-Content von: Polizei Braunschweig, übermittelt durch news aktuell