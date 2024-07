Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Radfahrer übersehen

Bückeburg (ots)

(ma)

Beim rückwärtigen Ausparken aus einer Parklücke auf einem Supermarktparkplatz an der Hannoverschen Straße in Bückeburg hat am Samstag gegen 19.00 Uhr eine 25jährige Mindenerin einen hinter ihrem Pkw Skoda fahrenden Radfahrer übersehen.

Der 70jährige Bückeburger wurde von dem Fahrzeugheck angefahren und stürzte über den Lenker von seinem Zweirad, wobei er sich diverse Verletzungen zuzog.

Der Verletzte, der keinen Fahrradhelm trug, ist mit einem Rettungswagen in das Klinikum Schaumburg gebracht worden.

