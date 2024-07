Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Gemeinsame Kradkontrolle der Polizeikommissariate Syke und Hoya

Bild-Infos

Download

Bücken/Duddenhausen (ots)

Am 13.07.2024, im Zeitraum von 11:30 - 16:30 Uhr, führten Beamte der Polizeikommissariate Syke und Hoya mit Unterstützungskräften der Sonderkontrollgruppe Krad der Polizeidirektion Göttingen, gezielte Kradkontrollen in Duddenhausen durch. Die Kontrolle fand an der Kreisstraße 136, Gemarkung "Essener Heide" in Duddenhausen statt. Die Strecke führt von Hoyerhagen über Duddenhausen im Landkreis Nienburg in Richtung Asendorf im Landkreis Diepholz. In den vergangenen Jahren kam es bereits zu diversen schweren Verkehrsunfällen auf der genannten Strecke. Es ist dabei zu beobachten, dass viele Kradfahrende auf der beliebten Strecke verunglücken. Als Hauptunfallursache fallen besonders die nicht angepasste / zu hohe Geschwindigkeit sowie Fahrfehler ins Gewicht. Daher waren bisher Unfälle mit schweren Personenschäden der Kradfahrenden auf dieser Strecke leider üblich. Im Jahr 2022 wurden auf dieser Strecke seitens der Polizei, der Straßenmeisterei Lemke und der Verkehrswacht die "Helmaktion" gestartet. Hierzu wurden an den unfallträchtigen Kurven weiße Kreuze mit alten Motorradhelme aufgestellt, um die Gefahr der Strecke zu kennzeichnen. Zudem konnte zu Beginn des Jahres 2023 die Geschwindigkeit auf der gesamten Strecke auf 70 km/h reduziert werden. Um für weitere Verkehrssicherheit zu sorgen und um die Verkehrsunfallzahlen auf der Strecke weiter zu senken, werden immer wieder gezielte Kontrollaktionen mit der Sonderkontrollgruppe Krad der Polizeidirektion Göttingen durchgeführt. Die Mitarbeitenden der Sonderkontrollgruppe Krad haben besondere Lehrgänge besucht, um Bauartveränderungen, sogenanntes Tuning, festzustellen und Geräuschpegelmessungen bei Krädern durchzuführen. Wetterbedingt waren am Kontrolltag leider nur wenige Kradfahrende unterwegs, dennoch konnten Kontrollen durchgeführt werden. Dabei wurden unter anderem Verstöße gegen den Einbau von Leuchten und unzulässige Bauartveränderungen von Brems- und Kupplungshebel festgestellt werden. Einige fachspezifische Gespräche über die richtigen Helme und geeignete Schutzkleidung wurden ebenfalls geführt. Zwei Reifen eines Kradfahrers waren an der Verschleißgrenze, dieser wird in den nächsten Tagen für neue Pneus an seinem Krad sorgen müssen. Erfreulicherweise konnten insgesamt nur zwei Verkehrsteilnehmende mit überhöhter Geschwindigkeit festgestellt werden. Auch die Verkehrsunfallzahlen haben sich aus polizeilicher Sicht dieses Jahr positiv entwickelt, sodass noch kein schwerer Verkehrsunfall registriert werden musste.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell