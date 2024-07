POL-STH: Betrugshinweis

Auetal (ots) - (ne) Am Freitag, 12.07.2024 um 07:10 Uhr, befuhr ein 54-jähriger Kathrinhäger mit seinem Pkw BMW die Bernsener Straße in Richtung Rehren. In der Ortsdurchfahrt Bernsen kam er in einer leichten Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab, beschädigte drei schraffierte Warntafeln, durchfuhr eine Hecke und einen Steckzaun und kam an einem Mauerpfeiler neben der Fahrbahn zum Stehen. Zum Glück blieb der ...

mehr