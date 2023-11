Polizei Mettmann

POL-ME: Streit endet mit Messerstich - 2311012 - Monheim am Rhein

Mettmann (ots)

Schwer verletzt und im Krankenhaus endete für einen 21jährigen ein Streit im Berliner Viertel.

Der Monheimer und sein 26jähriger Bekannter waren am 03.11.23 gegen 23:00 Uhr mit einer Jugendgruppe an einem Kiosk an der Weddinger Straße in Streit geraten. Nachdem man sich zunächst verbal stritt, folgten nach Verlassen des Kiosks Spuckattacken. Als einer aus der Gruppe eine Pistole zog und diese auf den Geschädigten richtete, flüchtete der Geschädigte über einen angrenzenden Spielplatz. Dort habe die Gruppe ihn jedoch eingeholt und einer der Jugendlichen mit einem Küchenmesser in den Oberkörper des Monheimers gestochen.

Der Verletzte erlitt hierbei eine Stichwunde im Bereich der Rippen und wurde nach medizinischer Versorgung durch die hinzugerufenen Rettungskräfte dem Krankenhaus zugeführt.

Im Rahmen erster polizeilicher Ermittlungen erhärtete sich der Verdacht gegen einen 14jährigen Monheimer, der an seiner Wohnanschrift angetroffen und vorläufig festgenommen werden konnte. Nach Durchführung erster kriminalpolizeilicher Maßnahmen in der Polizeiwache Langenfeld wurde der Tatverdächtige in der Nacht an seine Mutter übergeben.

Die Feststellung der genauen Tatumstände und der weiteren involvierten Personen sind Gegenstand laufender polizeilicher Ermittlungen.

Zeugen, die Angaben zu den beteiligten Personen machen können oder die Vorfälle am Kiosk bzw. am Spielplatz beobachtet haben, werden gebeten, sich an die Polizeiwache in Monheim, Telefon 02173/2886350, zu wenden.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell