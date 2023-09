Bundespolizeiinspektion Frankfurt/Main

BPOL-F: Bundespolizei vollstreckt Haftbefehle in den Bahnhöfen Darmstadt und Frankfurt am Main

Darmstadt/Frankfurt am Main (ots)

Am Samstag haben Beamte der Bundespolizei in den Hauptbahnhöfen in Frankfurt am Main und Darmstadt Haftbefehle vollstreckt.

Im Frankfurter Hauptbahnhof ging den Beamten ein 30-jähriger wohnsitzloser Mann ins Netz, den die Staatsanwaltschaft Frankfurt am Main wegen Diebstahls suchte. Die noch offene Freiheitsstrafe von 38 Tagen durfte er nach seiner Verhaftung sofort antreten. Gleich zwei Haftbefehle waren es in Darmstadt mit denen die Staatsanwaltschaft Darmstadt einen 49-jährigen ebenfalls wohnsitzlosen Mann suchte. Der wurde wegen Betrugs und Trunkenheit im Straßenverkehr gesucht. Bei ihm stand noch eine Freiheitsstrafe von insgesamt 145 Tagen im Raum.

Die beiden Männer wurde letztlich in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

