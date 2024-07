POL-NI: Pedelec-Fahrer übersehen

Bückeburg (ots) - (ma) Für eine 51jährige Autofahrerin war es am Samstag gegen 19.40 Uhr unerklärlich, wie ihre hohe Atemalkoholkonzentration von 1,81 zustande kam, als Polizeibeamte die Bückeburgerin auf der Steinberger Straße in ihren Pkw Renault kontrollierten. Da die straßenverkehrsrechtlichen Fakten gegen die 51jährige sprachen, musste diese zu einer Blutentnahme in das Schaumburger Klinikum. Danach erfolgte die Beschlagnahme des Führerscheins und das ...

