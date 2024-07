Polizei Hagen

POL-HA: Einbrecher mit Diebesgut unter dem Arm durch Zivilfahnder gestellt

Hagen-Vorhalle (ots)

Am Donnerstag, 04.07.2024, fuhren Beamte des Hagener Einsatztrupps Streife in Vorhalle. Am dortigen "Vorhaller Kreisel" fielen den Polizisten zwei Personen auf. Einer der Männer trug einen Laptop unter dem Arm. Die Fahnder kontrollierten den 29- und den 26-Jährigen. Dabei kamen ein weiterer Laptop, Anschlusskabel und eine Computermaus zum Vorschein. Die Männer ohne festen Wohnsitz gaben zu, die Geräte in einer Firma gestohlen zu haben. In der Wortherbruchstraße stellten die Ermittler den Tatort fest. Hier wurde offenbar ein Fenster einer Firma geöffnet und die Räumlichkeiten durchsucht. Die Zivilfahnder nahmen beide Einbrecher vorläufig fest und legten eine Anzeige vor. (hir)

