Polizei Hagen

POL-HA: Fahndung nach Diebstahl und illegaler Nutzung von EC-Karte - Wer kennt diesen Mann?

Hagen (ots)

Bereits am Montag, 05.02.2024, kam es zu einem Diebstahl einer Geldbörse. Im Nachgang wurde die dabei entwendete EC-Karte mehrfach rechtswidrig in einem Lebensmittelgeschäft, einer Tankstelle und an einem Geldautomaten in Hagen eingesetzt. Dabei wurde eine Person, der mutmaßliche Dieb, von einer Videokamera aufgenommen. Wer kennt die Person oder kann Angaben zu deren Aufenthaltsort tätigen? Hinweise nimmt die Polizei unter 02331 986 2066 entgegen. (hir)

Hier der Link zum Fahndungsfoto: https://polizei.nrw/fahndung/139846

