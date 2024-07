Polizei Hagen

POL-HA: Kein Ticket dabei: Mann schlägt auf Bus ein

Hagen-Haspe (ots)

Am Dienstag (02.07.) beschädigte ein unbekannter Täter einen Bus, nachdem er keinen Fahrausweis vorlegen konnte. Gegen 21.25 Uhr wurde ein 27-Jähriger an der Bushaltestelle Bassedruck nahe der Leimstraße von einem Mann angesprochen, der ihn nach Geld für ein Busticket fragte. Als der Zeuge die Forderung ablehnte, bat der Unbekannte den Hagener darum, den Busfahrer abzulenken, damit er hinten in den Bus einsteigen könne. Auch hier verneinte der Zeuge die Bitte. Als kurze Zeit später der Linienbus an der Bushaltestelle hielt, stieg der unbekannte Mann hinten ein. Der Zeuge machte daraufhin den Busfahrer aufmerksam. Als der Busfahrer den Mann aufforderte, sein Ticket vorzuzeigen, fing der Täter an zu schreien. Er stieg aus dem Bus aus, holte einen unbekannten Gegenstand aus dem Rucksack und schlug gegen den Bus. Dabei wurde eine Scheibe des Fahrzeugs beschädigt. Der unbekannte Mann hat sich anschließend fußläufig in Richtung Hasper Kreisel entfernt. So wird der Mann beschrieben: männlich, 18-25 Jahre alt. Er hat kurze schwarze Haare und trug eine schwarze Lederjacke. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Hagen unter der Telefonnummer 02331 986 2066 entgegen. (qua)

