Polizei Hagen

POL-HA: Fußgänger nach Zusammenstoß mit Auto leicht verletzt

Hagen-Mitte (ots)

Dienstag (02.07.) gegen 17 Uhr stieß eine Autofahrerin an der Kreuzung Bergstraße/Elberfelder Straße mit einem Fußgänger zusammen. Die 41-Jähirger war mit ihrem Opel auf der Bergstraße in Fahrtrichtung Elberfelder Straße unterwegs. Als sie nach links in Richtung des Graf-von-Galen-Rings abbiegen wollte, übersah sie den 24-Jährigen und erfasste ihn mit der Front des Autos. Der Mann hatte beabsichtig die Straße aus der Hindenburgstraße kommend, in Gehrichtung Schwenke Zentrum, zu überqueren. Der Rettungsdienst versorgte die leichten Verletzungen des Dortmunders und brachte ihn anschließend zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. (arn)

