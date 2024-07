Polizei Hagen

POL-HA: Wohnmobil von Grundstück entwendet

Hagen-Hohenlimburg (ots)

Am Dienstag (02.07.) rief ein 55-jähriger Hagener die Polizei, als er feststellte, dass sein Wohnmobil von seinem nahe der Feldstraße gelegenen Grundstück entwendet wurde. Zuletzt habe er sein Fahrzeug am Montag (01.07.) gegen 18 Uhr auf seinem Grundstück gesehen. Als er am nächsten Tag nach Hause kam, war der Stellplatz leer. Nach ersten polizeilichen Ermittlungen wurde das Wohnmobil zwischen Montagabend und Dienstagmorgen um 8 Uhr von unbekannten Tätern geklaut. Wer hat im Tatzeitraum gesehen, ob Personen das Wohnmobil fortbrachten? Das Fahrzeug ist ein weißes Wohnmobil mit blauen Streifen, einer Solaranlage auf dem Dach sowie einem Fahrradträger an der Heckklappe. Hinweise nimmt die Polizei Hagen unter der Rufnummer 02331 986 2066 entgegen. (qua)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell