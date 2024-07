Polizei Hagen

POL-HA: Präventionsveranstaltung der Verkehrssicherheitsberater der Polizei: Infos zum Thema Pedelecs für Kurzentschlossene während des Marktbesuches (keine Anmeldung notwendig)

Hagen (ots)

Immer mehr Hagenerinnen und Hagener setzen bei der Fahrt mit ihrem Rad auf motorisierte Unterstützung. Der Umgang mit einem Pedelec oder E-Bike erfordert jedoch etwas Training. Die Direktion Verkehr des Polizeipräsidiums Hagen bietet deshalb regelmäßig Präventionsveranstaltungen an.

Im Juli finden zwei Veranstaltungen statt, bei denen auch Kurzentschlossene teilnehmen und Fragen an Beamtinnen und Beamte der Direktion Verkehr stellen können. Lassen Sie sich an folgenden Orten von den Verkehrssicherheitsberatern der Polizei beraten und mit einer VR-Brille für gefährliche Situationen im Straßenverkehr sensibilisieren:

Dienstag, 09. Juli 2024, auf dem Helfer Markt Donnerstag, 11. Juli 2024 auf dem Hasper Markt.

Schauen Sie gerne an unserem Infostand vorbei - eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Sie können spontan an der Veranstaltung teilnehmen. Das Team der Polizei Hagen steht Ihnen Rede und Antwort.

Nutzen Sie auch die Gelegenheit an den Pedelec-Trainings mit Fahrübungen teilzunehmen, die die Polizei Hagen in den Sommerferien anbietet. Bitte beachten Sie, dass die Teilnahme an einem Fahrtraining zwingend eine Anmeldung erforderlich macht. Infos zu den einzelnen Terminen samt Anmeldeschluss und weitere Details sind in folgender Pressemeldung zu finden: www.presseportal.de/blaulicht/pm/30835/5810559 (arn)

