Polizei Hagen

POL-HA: Mann nach Auseinandersetzung leicht verletzt

Hagen-Wehringhausen (ots)

Als ein 38-Jähriger am Dienstag (02.07.) gegen 00.50 Uhr das Zuhause seiner Partnerin in der Siemensstraße verließ, kam es zu einer Auseinandersetzung mit ihrem Ex-Lebensgefährten. Dieser wartete bereits vor dem Haus. Der 36-Jährige bedrohte den Hagener und schlug ihm unvermittelt mit der Faust in das Gesicht. Dort traf er ihn an der Wange. Anschließend entfernte sich der 36-Jährige von der Örtlichkeit. Die Polizei konnte den Mann wenig später an einer Bushaltestelle ausfindig machen. Er gab an, dass es lediglich zu einer verbalen Auseinandersetzung gekommen sei. Dabei habe er gegen eine Hauswand geschlagen. Die Beamten fertigten eine Strafanzeige wegen Körperverletzung sowie Bedrohung und erteilten dem 36-Jährigen einen Platzverweis. Der 38-Jährige erlitt bei der Auseinandersetzung leichte Verletzungen, lehnte eine Behandlung durch eine Rettungswagenbesatzung jedoch ab. (qua)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell