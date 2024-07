Polizei Hagen

POL-HA: Senior erstattet Anzeige nach Konflikt mit Mountainbike-Fahrer

Hagen-Haspe (ots)

Am Montag (01.07.) suchte ein 71-Jähriger die Polizeiwache Haspe auf und erstattete eine Anzeige aufgrund einer versuchten Körperverletzung und Beleidigung. Der Hagener gab an, am Sonntag gegen 14 Uhr den Elsa-Brändström-Weg zwischen Eugen-Richter-Turm und Kaiser-Friedrich-Turm mit seinem Hund entlang gegangen zu sein. Plötzlich sei ein Mountainbike-Fahrer in einer sehr hohen Geschwindigkeit auf ihn zugefahren. Der Senior habe den Radfahrer angesprochen und gebeten langsamer an den Fußgängern vorbei zu fahren. Der andere Mann sei jedoch sehr uneinsichtig gewesen und habe ihn mit den Worten "Du alter Hurensohn" beleidigt. Nach einem kurzen Wortgefecht habe der 71-Jährige seinen Weg dann weiter in Richtung Kaiser-Friedrich-Turm fortgesetzt. Der Radfahrer habe dann noch mehrere Steine auf den Hagener geworfen, ihn jedoch nicht getroffen.

Den Mountainbike-Fahrer beschrieb der Hagener wie folgt: Männlich, circa 60-65 Jahre alt, etwa 165 cm groß. Er hatte eine athletische Figur und trug eine schwarze Radlerhose, ein weißes Sportshirt (Langarm) und einen weißen Helm. Die Polizei Hagen bittet Zeugen, die Angaben zur Identität des Radfahrers machen können, sich unter der Rufnummer 02331 - 986 2066 zu melden. (arn)

