Polizei Hagen

POL-HA: Drei Frauen stehlen Kosmetika aus Geschäft in der Innenstadt

Hagen-Mitte (ots)

Der Detektiv eines Drogeriemarktes in der Innenstadt beobachtete am Montagnachmittag (01.07.2024) drei Frauen bei einem Ladendiebstahl. Gegen 15.15 Uhr wurde er auf die drei 30-, 37- und 47-jährigen Frauen aufmerksam, die sich in der Parfümabteilung des Geschäftes in der Hohenzollernstraße aufhielten. Alle nahmen Ware aus der Auslage und verstauten diese in ihrer Kleidung. Während eine von ihnen zwei Artikel an der Kasse bezahlte, verließen die anderen beiden Frauen bereits die Filiale. Der Ladendetektiv nahm die Verfolgung auf und alarmierte die Polizei. Die Beamten kontrollierten die Frauen an einer Bushaltestelle und fanden mehrere Parfums bei ihnen. Zur Feststellung der Identitäten brachten sie die drei, zum Teil aggressiven, Frauen zur Polizeiwache. Die Kripo ermittelt nun wegen des Ladendiebstahls. (sen)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell