POL-HA: Fensterscheibe von Gartencenter eingeschlagen

Hagen-Hohenlimburg (ots) - Zwischen dem 21. Juni 2024 und dem 01. Juli 2024 wurde in der Humperdinckstraße der Katalysator eines Autos entwendet. Der 26-jährige Besitzer des VW suchte am Montag die Polizeiwache Hohenlimburg auf und erstattete eine Anzeige. Er gab an, sein Auto am Fahrbahnrand geparkt zu haben. Als er einige Tage später mit dem Auto fahren wollte, sei ihm aufgefallen, dass es auffällig laut war. Als ...

