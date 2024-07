POL-HA: Polizisten ermitteln Autofahrer nach Unfallflucht

Hagen-Wehringhausen (ots) - Als ein 38-Jähriger am Dienstag (02.07.) gegen 00.50 Uhr das Zuhause seiner Partnerin in der Siemensstraße verließ, kam es zu einer Auseinandersetzung mit ihrem Ex-Lebensgefährten. Dieser wartete bereits vor dem Haus. Der 36-Jährige bedrohte den Hagener und schlug ihm unvermittelt mit der Faust in das Gesicht. Dort traf er ihn an der Wange. Anschließend entfernte sich der 36-Jährige von ...

