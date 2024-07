Polizei Hagen

POL-HA: Frontalunfall in Vorhalle - Zwei Leichtverletzte

Hagen-Vorhalle (ots)

Bei einem Verkehrsunfall wurden am Dienstagnachmittag (02.07.2024) ein 23-jähriger Autofahrer und ein 10-jähriges Kind leicht verletzt. Der 23-Jährige fuhr, ge-gen 13.00 Uhr, mit seinem grauen VW den Wolfskuhler Weg bergauf. Kurz vor der Einmündung zum Akazienweg stand ein LKW der Hagener Entsorgungsbetriebe auf der Fahrbahn. Der 23-Jährige wollte an diesem vorbeifahren und scherte dazu in den Gegenverkehr aus. Dabei kam es aus bislang ungeklärter Ursache zu dem Frontalzusammenstoß mit dem entgegenkommenden VW eines 47-jährigen Man-nes. Bei dem Unfall wurden der 27-Jährige und der 10-jährige Beifahrer des entge-genkommenden Autos leicht verletzt. Der Rettungsdienst brachte sie in umliegende Krankenhäuser. Die beiden PKW waren nach dem Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. (sen)

