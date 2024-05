Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Sachbeschädigung

Blieskastel (ots)

Im Zeitraum zwischen dem 05.05.2024, ab ca. 21:30 Uhr, bis zum 06.05.2024, ca. 15:50 Uhr wurde der Pkw des Geschädigten durch einen bislang unbekannten Täter auf der Beifahrerseite durchgängig vom vorderen Kotflügel bis zur hinteren Tür mit einem unbekannten Gegenstand zerkratzt. Bei dem Pkw des Geschädigten handelt es sich um einen dunkelblauen VW Golf mit Homburger Kreiskennzeichen.

Der Pkw war in o.g. Zeitpunkt unteranderem in der Straße "Im Hirtengarten" in Ballweiler, in der Straße "In den Rothwiesen" in Kirkel Neuhäusel sowie in der Rohrbacherstraße in Hassel abgestellt. An der zuletzt genannten Örtlichkeit wurde die Beschädigung durch den Geschädigten festgestellt, wo genau der Schaden verursacht wurde, ist derzeit nicht klar.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Homburg (06841-1060) in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Homburg, übermittelt durch news aktuell