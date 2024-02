Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Dieb brach Gartenhütten auf; Unfallflucht innerhalb fünf Minuten und mehr

Hanau und Main-Kinzig-Kreis (ots)

1. Zwei Softeismaschinen geklaut - Hanau

(cb) Bei einem Einbruch in einen Lagercontainer in der Adalbert-Eisenhuth-Straße (einstellige Hausnummern) haben Einbrecher zwei Softeismaschinen erbeutet. Die Kriminellen verschafften sich zwischen Donnerstag, 11 Uhr und Sonntagvormittag, 10.30 Uhr, gewaltsam Zugang. Das Einbruchskommissariat der Kripo Hanau sucht nun Zeugen, die gebeten werden, sich unter der Rufnummer 06181 100-123 zu melden.

2. Dieb brach Gartenhütten auf - Maintal/Bischofsheim

(jm) Ein Dieb zog in der Nacht zum Sonntag durch die Parzellen eines Kleingartenvereins in der Jahnstraße. Nach ersten Erkenntnissen betrat der vermummte Täter gegen 1.50 Uhr mindestens zwölf Grundstücke der Gartenkolonie. Bislang wurden an sechs Gartenlauben Einbruchsspuren festgestellt. Ob Gegenstände gestohlen wurden, wird nun Teil der weiteren Ermittlungen sein. Der Unbekannte trug eine dunkle Hose sowie eine helle Jacke und führte eine Einkaufstüte mit sich. Die Polizei in Maintal bittet um weitere Hinweise unter der Rufnummer 06181 4302-0.

3. Unfallflucht innerhalb fünf Minuten - Erlensee

(jm) Innerhalb von fünf Minuten ereignete sich am Samstagabend auf dem Parkplatz eines Einkaufmarktes in der Leipziger Straße eine Unfallflucht, bei der ein geparkter Audi angefahren wurde. Zwischen 18.30 und 18.35 Uhr beschädigte ein Unbekannter den grauen A 4 an der linken Seite im Bereich der Scheinwerfer und machte sich anschließend aus dem Staub. Der entstandene Schaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten, sich auf der Polizeistation Hanau II unter der Rufnummer 06181 9010-0 zu melden.

4. Zeugen gesucht: Drei E-Bikes und ein Fahrrad aus Gartenschuppen entwendet - Rodenbach

(cb) Diebe stahlen am Sonntag in der Straße "Am Berggarten" (10er Hausnummern) drei E-Bikes sowie ein Fahrrad aus dem verschlossenen Schuppen eines Einfamilienhauses. Gegen 17.50 Uhr hatten die bislang unbekannten Täter den Schuppen aufgebrochen und die zusätzlich gesicherten Fahrräder gestohlen. Die Polizei bittet um Hinweise unter der Rufnummer 06181 9010-0.

