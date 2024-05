POL-HOM: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Bexbach (ots) - Am Freitag, 03.05.2024, gegen 16:50 Uhr, ereignete sich in der Oberbexbacher Straße in Bexbach eine Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer touchierte mit seinem BMW beim Vorbeifahren einen am Fahrbahnrand in Höhe des Anwesens, Oberbexbacher Straße 59, geparkten Nissan Qashqai, sodass an diesem Sachschaden entstand. Der Verursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der ...

