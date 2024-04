POL-DN: Scheiben an mehreren Pkw im Stadtgebiet eingeschlagen

Düren (ots) - Auf der Kreuzung B56n und Kölner Landstraße kam es am 31.03.2024 zum Zusammenstoß von zwei Pkw. Der Unfallverursacher, der vorher bei Rotlicht gefahren war, entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Am Sonntag um 09:20 Uhr war eine 70-Jährige aus Düren in Begleitung ihres 76-jährigen Beifahrers mit ihrem Pkw auf der Kölner Landstraße unterwegs. An ...

