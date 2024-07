Polizei Hagen

POL-HA: Ladendieb mit präparierter (Klau-)Laptoptasche vorläufig festgenommen

Hagen-Mittelstadt (ots)

Am Dienstag, 02.07.2024, beobachtete ein Ladendetektiv gegen 13:00 Uhr einen 22-Jährigen in einer Parfümerie in der Hohenzollernstraße. Er steckte vier Herrendüfte in eine mitgebrachte Laptoptasche und verließ anschließend das Geschäft, ohne die Ware zu bezahlen. Der 22-Jährige versuchte zu fliehen, als der Detektiv ihn ansprach. Dieser konnte den Dieb jedoch festhalten und die Polizei verständigen. Bei einer Durchsuchung fiel auf, dass die Tasche präpariert war, um Sicherungssysteme zu umgehen. Der Gauner fiel bereits vor einem Monat wegen eines Diebstahls in Kleve auf und besaß keinen festen Wohnsitz in Deutschland. Die Beamten stellten die landläufig genannte "Klautasche" sicher, nahmen den 22-Jährigen vorläufig fest und legten eine Anzeige vor. (hir)

