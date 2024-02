Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Diebstahl eines Kleinkraftrades

Trier (ots)

In der Nacht vom 03.02.2024 auf den 04.02.2024 kam es in der Pfalzeler Straße in Höhe der Hausnummer 64 zu einem Diebstahl eines grau/silbernen Kleinkraftrades. Das Kleinkraftrad war mit einem Lenkradschloss gesichert und am Fahrbahnrand ordnungsgemäß abgestellt. Der Schaden beläuft sich auf circa 500 Euro. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Tat geben können, werden gebeten sich mit der Polizei in Schweich in Verbindung zu setzen.

