POL-PDTR: Verkehrsunfallflucht in der Tiefensteiner Straße

Baumholder (ots) - In der Zeit von Montag, 29.01.2024, 08:00 Uhr bis Dienstag, 30.01.2024, 13:00 Uhr ereignete sich in der Hauptstraße in Baumholder ein Verkehrsunfall. Vermutlich ist in dem o.g. Zeitraum ein blauer Transporter oder Klein-LKW die Korngasse in Richtung Hauptstraße gefahren und hat die Außenfassade des Goldenen Engel gestreift und einen Gebäudeschaden hinterlassen. Der Fahrer des Fahrzeuges setzte seine ...

