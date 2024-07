Polizei Hagen

POL-HA: Jugendlicher bei Familienstreitigkeit mit Waffe bedroht

Hagen-Haspe (ots)

Am Mittwoch (03.07.) bedrohte ein bisher unbekannter Täter einen 17-Jährigen aus Remscheid mit einer mutmaßlichen Schreckschusswaffe. Der Jugendliche traf sich gegen 18 Uhr zusammen mit zwei Zeugen zu einer Aussprache am Hüttenplatz mit einem Jugendlichen und seinen drei Bekannten. Die familiären Unstimmigkeiten der beiden Parteien sollten in der Unterführung unterhalb der Heanelstraße geklärt werden. Während des Gesprächs beleidigte der unbekannte Täter den Remscheider mehrmals und drohte, ihm eine "Kugel in den Kopf knallen" zu wollen. Während der Drohung zog der Jugendliche eine augenscheinlich schwarze Schreckschusswaffe aus seinem Hosenbund und zielte in die Richtung des Kopfes des 17-Jährigen. Anschließend flüchtete der Unbekannte mit seinen drei Zeugen in Richtung Kölner Straße. So wird der Jugendliche beschrieben: Er ist männlich, circa 15 Jahre alt, 170 bis 175 cm groß und hat schwarze, kurze, lockige Haare. Er trug einen schwarzen Kapuzenpullover, eine schwarze Weste, eine schwarze Cargohose und schwarze Schuhe. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Hagen unter der Telefonnummer 02331 986 2066 entgegen. (qua)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell