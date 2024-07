POL-HA: Verkehrssicherheitstag an Hagener Berufskolleg: Verkehrssicherheitsberater der Polizei Hagen sensibilisieren 118 junge Menschen für Gefahren im Straßenverkehr

Hagen (ots) - Bereits am Montag, 05.02.2024, kam es zu einem Diebstahl einer Geldbörse. Im Nachgang wurde die dabei entwendete EC-Karte mehrfach rechtswidrig in einem Lebensmittelgeschäft, einer Tankstelle und an einem Geldautomaten in Hagen eingesetzt. Dabei wurde eine Person, der mutmaßliche Dieb, von einer Videokamera aufgenommen. Wer kennt die Person oder kann ...

mehr