POL-AA: Sulzbach an der Murr: Polizeikontrollen legten weitere gravierende Verkehrsverstöße offen

Aalen (ots) - Waiblingen: Körperliche Auseinandersetzung am Bahnhof Am Montagabend gegen 21:20 Uhr kam es am Bahnhof Waiblingen zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einem 36-jährigen Mann und einer Gruppe junger Männer. Der 36-Jährige hatte hierbei Verletzungen an der Hand davongetragen. Die Ermittlungen zu den bislang unbekannten Beteiligten laufen. ...

