Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Verkehrsunfälle, Heizöl entwendet

Aalen (ots)

Crailsheim: Unfall auf der Autobahn

Ein 25-jähriger VW-Fahrer war am Montagvormittag gegen 08:30 Uhr auf der A6 in Richtung Heilbronn unterwegs. Als er zwischen der Anschlussstelle Crailsheim und der Anschlussstelle Kirchberg vom linken auf den rechten Fahrstreifen wechseln wollte, krachte er mit seinem Fahrzeug in eine 46-jährige Lkw-Fahrerin, welche auf dem rechten Fahrstreifen unterwegs war. Durch den Unfall wurde der 25-Jährige leicht verletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 20 000 Euro. Die Fahrbahn musste im Zuge der Unfallaufnahme kurzzeitig gesperrt werden.

Oberrot: Heizöl entwendet

Ein Dieb öffnete zwischen Samstag dem 17.08. und vergangenem Donnerstag das Schloss eines Heizöltanks im Dexelhof und pumpte aus diesem etwa 500 Liter Heizöl ab. Der Polizeiposten Mainhardt hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07903 940016 um Hinweise zum noch unbekannten Täter.

Crailsheim: Verkehrsunfall beim Zurücksetzen

Beim Zurücksetzen aus einem Grundstück in der Onolzheimer Hauptstraße kam es am Montagmittag um 13:45 Uhr zu einem Zusammenstoß. Eine 20-jährige BMW-Fahrerin übersah hierbei einen 20-jährigen welcher mit einem Opel in eine Zubringerstraße am Grundstück einfuhr. Dadurch kam es zur Kollision, bei welcher ein Sachschaden von rund 6.000 Euro entstand.

Gerabronn: Verkehrsunfall auf der L1037

Am Montagmorgen um 11:30 Uhr befuhr ein 52-jähriger die L1037 von Gerabronn nach Liebesdorf. Dort kollidierte er mit seiner landwirtschaftlichen Zugmaschine in der Fahrbahnmitte mit einem entgegenkommenden Lkw der Marke Scania. Anschließend überfährt er die Fahrbahnmarkierung und streift erneut einen Lkw der Marke Mercedes-Benz. Ein 60-jähriger Fahrer des Mercedes versucht daraufhin auszuweichen und streift hierbei die Leitplanke. Insgesamt entstand ein geringer Sachschaden an allen drei Fahrzeugen und verletzt wurde niemand.

Crailsheim: Kollision im Kreuzungsbereich

Auf der Dr.-Bareilles-Straße kam es am Montagmittag um 12:20 Uhr zu einer Kollision, als eine 45-jährige BMW-Fahrerin nach links in die Ellwanger Straße einbiegen wollte. Hierbei übersah sie eine von links kommende 35-jährige Suzuki-Fahrerin, welche vorfahrtberechtigt war. Durch diesen Zusammenstoß verletzte sich die 45-jährige und eine 64-jährige Beifahrerin der Suzuki-Fahrerin. Beide wurden anschließend in ein Krankenhaus verbracht. An beiden Pkw entstand ein gesamter Sachschaden von rund 15.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell