Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Auseinandersetzung zwischen jungen Männern - Einbrüche

Aalen (ots)

Waiblingen: Körperliche Auseinandersetzung mit Einsatz von Messer

Am Sonntagabend gegen 19:30 Uhr kam es in der Stuttgarter Straße zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren jungen Erwachsenen. Ersten Ermittlungen zufolge trafen sich die beiden Personengruppen zur Klärung bereits bestehender Streitigkeiten. Im Zuge der Auseinandersetzung griff ein bislang unbekannter Täter einen 18-Jährigen mit einem Messer an und verletzte diesen hierbei am Oberarm. Nachdem der junge Mann Zuflucht in einem Auto fand, schlug der Messerangreifer noch die Windschutzscheibe des Fahrzeugs ein, ehe der Autofahrer wegfahren konnte. Zeugen, welche Angaben zu der Auseinandersetzung machen können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Waiblingen unter 07151/950422 in Verbindung zu setzen.

Backnang: Wohnungseinbruch

Am Freitag in der Zeit zwischen 22.30 Uhr und 23.30 Uhr wurde in der Beuthener Straße in eine Dachgeschosswohnung eingebrochen. Die Täter stiegen mittels einer Leiter auf einen Balkon des Wohnhauses und öffneten gewaltsam ein Fenster. In der Wohnung erbeuteten sie aufgefunden Schmuck, dessen Wert noch nicht beziffert wurde. Tathinweise nimmt die Polizei in Backnang unter Tel. 07191/9090 entgegen.

Plüderhausen: Gaststätteneinbruch

In der Hauptstraße wurde am Montagmorgen zwischen 3.20 Uhr und 4.50 Uhr in ein Cafe eingebrochen. Die unbekannten Einbrecher haben in der Folge im Gastraum zwei Spielaufautomaten gewaltsam geöffnet und Bargeld entwendet. Der hinterlassene Gesamtschaden beläuft sich auf 4500 Euro. Hinweise zum Tatgeschehen nimmt die Polizei in Plüderhausen unter Tel. 07181/81344 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell