POL Schwaben Nord: Körperverletzung und Beleidigung am Königsplatz

Augsburg (ots) - Lechhausen - Am Montag (10.06.2024) wurde ein 35-Jähriger von mehreren Heranwachsenden am Schlössle körperlich angegangen. Gegen 13.00 Uhr befand sich der 35-jährige Mann am Schlössle in Lechhausen. Offenbar provozierten die Heranwachsenden den dort wartenden 35-Jährigen. Im weiteren Verlauf verlagerte sich der Streit in die Quellenstraße. Hier ...

